Miss Grand International 2025: Venezuela avanza al top 20

Por

Kleimar Reina
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 09:00 am

La modelo venezolana Nariman Battikha se impone con su belleza en el primer corte de candidatas 

Con su simpatía y belleza, la representante del Miss Grand Venezuela, Nariman Battikha avanza al top 20 del Miss Grand International.

En su presentación la modelo venezolana fue una de las más aplaudidas, gracias al cariño del público en Tailandia que la acogió, siendo una de las máximas a ganar el título de belleza.

Este es el primer corte de candidatas para luego dar paso al desfile en traje de baños, uno de los más esperados por los fanáticos de los certámenes de belleza.

 

 

 

