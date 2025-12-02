Critican a Miguel Moly por "desafinado" en un espectáculo

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Miguel Moly es foco de fuertes comentarios en las redes sociales, por un video del show que realizó hace días en el Centro Portugués Venezolano de Guayana. Aunque el artista realizó la presentación con dedicación, para muchos la voz le falló.

A través de las redes sociales, corre el video del intérprete de “La Piernona”, cantando a todo pulmón. Sin embargo, en una nota alta le fue difícil de llegar, lo que muchos internautas comentaron que su voz ya no era la mismo que en los años 90 y 80.

Comentarios

“Perdió la voz solo queda el nombre. Así es la vida”, “Debe descansar para que siga por mucho tiempo más ofreciendo su música”, “La voz también se cae”, “Se niega a desaparecer artísticamente”, “Más canta un pollo con gripe”, son algunas de las opiniones.

El exesposo de la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero, estaba interpretando con mucha soltura el tema “Marejada”, de Roberto Antonio, haciendo bailar a todos los presentes.

No todo fueron criticas para el artista de 61 años, otros aplaudieron que con lluvia y calor, Miguel entregó todo al público en la compañía de su banda.

Palabras de felicidad

Moly mostró gran felicidad por el show realizado en la compañía de sus seguidores, quienes lo recibieron con todo el amor y emoción del mundo.

“Para los que siguen creyendo en cuentos de camino, aquí está parte de mi show de este sábado 29 de noviembre en Puerto Ordaz y bajo la lluvia no se fue nadie”, escribió.