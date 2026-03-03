Frontinos del Táchira se despide de la SPB

Suscríbete a nuestros canales

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) tuvo un golpe duro antes del inicio de la temporada, debido a que el equipo de Frontinos del Táchira no será parte de la campaña 2026. La salida de este quinteto obliga al máximo torneo nacional de la disciplina a restructurar el calendario.

"La Junta Directiva, en ejercicio de las atribuciones extraordinarias que le confieren los estatutos de la SPB, resolvió que, ante los recientes eventos de conocimiento público, que impedirán la participación de Frontinos del Táchira en el campeonato SPB 2026, programado para iniciar el próximo sábado 7 de marzo; forzosamente sufrirá un cambio el formato de competencia y en consecuencia su calendario", señaló la SPB en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Cómo queda la SPB

Frontinos petenecía a la Conferencia Occidental y tenía previsto debutar el próximo 7 de marzo contra Trotamundos de Carabobo a las 6:00 pm en el Fórum de Valencia. La SPB señaló que en las próximas horas se publicará el reajuste del calendario de la ronda regular a través de su canales digitales.

"La SPB reafirma su compromiso con el deporte venezolano y con los fanáticos que nos siguen en cada rincón del país. Confiamos en que este formato estará a la altura de la pasión que caracteriza a nuestra liga y a todos sus involucrados", explicó la liga.

Cuántos equipos quedan en la SPB

Con la salida del equipo tachirense, la Superliga se queda con 13 equipos para la temporada 2026 divididos en dos conferencias: seis en la región Occidental (Brillantes, Cocodrilos, Gaiteros, Héroes, Pioneros, Trotamundos) y siete quintetos en la zona Oriental, que estará integrada por: Marinos, Centauros, Diablos, Guaqueríes, Panteras, Piratas y Spartans.

Meridiano tendrá la SPB

Los fanáticos del baloncesto nacional tendrá esta temporada la oportunidad de disfrutar el deporte de las alturas a través de la pantala de Meridiano Televisión y Meridiano.net a partir del 7 de marzo.

Asimismo, el próximo jueves 5 de marzo, los lectores del diario Meridiano podrán encontrar el Especial SPB 2026, una cobertura completa dedicada a los 14 equipos que competirán en la nueva campaña.