MLB: Keibert Ruiz disparó primer jonrón del Spring Training

El receptor venezolano de los Nacionales de Washington, Keibert Ruiz, inauguró su cuenta de cuadrangulares en la pretemporada 2026. Durante el encuentro de este lunes 2 de marzo frente a los Astros de Houston.

El batazo ocurrió ante los envíos del relevista dominicano Bryan Abreu. Ruiz descifró una recta de cuatro costuras que viajó a 96 millas por hora, depositando la pelota por encima de las cercas del estadio. Este estacazo solitario representa el primer vuelacercas del careta en la actual fase de preparación primaveral.

Datos del batazo

El batazo de Ruiz registró una velocidad de salida de 103.5 millas por hora, lo que demuestra un contacto sólido y una coordinación efectiva ante lanzamientos de alta velocidad. El ángulo de salida fue de 31 grados.

La pelota recorrió una distancia total de 363 pies. Aunque no fue el batazo más largo de la jornada, la eficiencia del swing de Ruiz ante un lanzador del calibre de Abreu destaca su capacidad de reacción.

Con la presencia de otros receptores como Riley Adams y Drew Millas en el roster, la capacidad de Ruiz para generar extrabases podría abrirle puertas en otras posiciones ofensivas.

La potencia en el bate es un factor determinante para que Ruiz pueda aspirar a turnos adicionales como bateador designado. Alternar la receptoría con turnos en el rol de designado permitiría mantener su bate en la alineación diaria sin el desgaste físico extremo que exige la posición de catcher.