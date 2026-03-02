Charles Lelclerc se casa con Alexandra Saint Mleux y se pasean con este legendario Ferrari

Suscríbete a nuestros canales

Los pilotos de Ferrari siguen dando de que hablar previo al inicio de la campaña 2026 de la Fórmula 1, más del rendimiento que tuvieron Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante su pretemporada en Baréin, donde demostraron que la marca italiana tiene carro para pelear el título.

El fin de semana previo al comienzo de la temporada, Charles Leclerc dio de que hablar pero fuera de las pistas, ya que el piloto monegasco se “lanzó al agua” y se casó el pasado sábado 28 de febrero en el Principado de Mónaco con la modelo Alexandra Saint Mleux.

La ceremonia se llevó a cabo casi cuatro meses después de que la pareja anunciara su compromiso, a principios de noviembre. El festejo se mantuvo en total discreción hasta que aparecieron las primeras imágenes del matrimonio y ellos rodando por la ciudad con la elegacncia de los años sesenta y en el icónico Ferrari 250 Testa Rossa, que le puso la cereza al pastel por lo que representa este antiguo Fórmula 1.

Importancia del Ferrari que manejó Leclerc

Para que tengan una idea, Ferrari 250 Testa Rossa (1957-1961) es uno de los más icónicos de la marca y que le dio grandes éxitos. El deportivo tenía un poderoso motor V12 de 3.0 litros y 300 caballos de fuerza. El biplaza se hizo famoso primero por sus culatas rojas ("testa rossa"), pero más allá de las estética y la aerodiánmica perfecta, el diseñado de Scaglietti logró cuatro victorias en Le Mans (1958, 60, 61, 62) y tres títulos mundiales de constructores. De este carro solo se construyeron 34 unidades

.

Leclerc prepra un rumbón

Leclerc señaló en sus redes sociales que boda civil representa solo la primera parte de los festejos, ya que teien prevista para realizar una fiesta má grande en 2027: “Un día que recordaremos por siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”, dijo en su cuenta de X.