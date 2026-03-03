WBC: Los hermanos Contreras están ansiosos por hacer historia con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Llegar a las Grandes Ligas es un lujo que pocos peloteros se pueden dar. Ahora, si se habla de dos hermanos que lo logran es mucho más complejo, ni hablar de que lleguen a jugar en el mismo equipo en un All Star Game y hacerlo, para la misma selección en un Clásico Mundial, ya es una hazaña histórica tanto a nivel profesional como familiar que dos venezolanos están a punto de cumplir.

Evidentemente, se trata de los hermanos Contreras, quienes ya jugaron juntos en el Juego de Estrellas de la MLB en 2022 con la Liga Nacional y ahora, compartirán el uniforme que los llena de aún más orgullo: el de su país, Venezuela.

El Clásico Mundial tendrá un sabor especial para la familia Contreras:

Estos serán los primeros hermanos que lograrán compartir en un mismo conjunto en la gran carpa y también en el máximo evento de selecciones. Teniendo un orgullo adicional porque sus padres asistirán a los desafíos de la selección nacional en Loan Depot Park, los cuales comenzarán este 6 de marzo.

"Representar a Venezuela será un sueño hecho realidad, especialmente con mamá y papá en las gradas. No veo la hora de compartir ese momento con mi hermano", resaltó este lunes el hermano mayor, Willson.

William Contreras ha seguido los consejos de su hermano:

Por su parte, William expresó que siempre ha seguido los consejos de Willson. "El número uno en cuanto a consejos, es mi hermano. Todo lo que sé, lo aprendí de él. Me dijo que le gustaría terminar su carrera conmigo en dos, tres, cuatro años o cuando decida retirarse".

Actualmente, Willson forma parte de la organización de los Medias Rojas de Boston y William juega con los Cerveceros de Milwaukee.