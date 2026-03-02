Álvaro Arbeloa se responsabiliza de la derrota del Real Madrid con Getafe

Suscríbete a nuestros canales

Noche gris para el Real Madrid en LaLiga. Los merengues se quedaron con el trago amargo en la jornada 26 del torneo, tras caer ante el Getafe (0-1) en su propio estadio, el Santiago Bernabéu.

El revés, que vino a ser el segundo consecutivo de la oncena madridista en el certamen español, tras caer anteriormente con Osasuna (2-1), deja muy tocado al equipo porque su principal rival, el FC Barcelona, aumenta las distancias en la cima.

Los culés llegaron a los 64 puntos, por los 60 que suma la oncena madridista y las preocupaciones ya empiezan a hacerse notar en la afición, que hasta llegó a dejar algunos cánticos contra el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa y el propio presidente del club, Florentino Pérez.

Pese a lo anterior, el propio entrenador en sus palabras después del partido quiso mantener un discurso de calma en cuanto a la clasificación de la plantilla en el campeonato liguero.

Álvaro Arbeloa quiere mantener la calma

El estratega quiso centrar inicialmente su análisis en lo que sus dirigidos seguirán intentando de aquí al resto de la campaña: "quedan 36 puntos, nadie va a tirar la toalla, esto es el real Madrid y vamos a luchar por eso".

A su vez, habló del partido y apuntó que la derrota pudo ser engañosa por las ocasiones que -desde su punto de vista- el equipo disfrutó en el encuentro: "Creo que hemos tenido ocasiones más claras que el Getafe, hemos intentado y merecíamos marcar".

Luego agregó: "Tenemos mucho que mejorar, pero al esfuerzo de mis jugadores no le voy a poner pero, la responsabilidad es mía. Tenemos herramientas, grandes jugadores, jugadores que se van a recuperar y que nos van ayudar".

Pese al discurso alentador inicial, por algunos momentos Álvaro Arbeloa reconoció que con esa línea de fútbol es complejo ganar los partidos: "No hay mucha esperanza cuando se juega así, pero quedan 36 puntos".