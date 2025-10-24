Annakarina abrirá presentación de Omar K11 y dará otro concierto para su fanaticada

Suscríbete a nuestros canales

Ella lleva varios años haciendo música con una propuesta imponente, inspiradora y cargada de una potente calidad vocal y, a lo largo de los años, ha cosechado una sólida fanaticada alrededor del mundo que la ha acompañado en cada paso del camino.

Y es que luego de unos meses, Annakarina regresa a su país natal para, nada más y nada menos, ser una de los artistas invitados al cierre del “Es un placer volver a verte tour” de Omar K11, el cual se llevará a cabo el próximo 1ro. de noviembre en el Anfiteatro de El Hatillo.

“Me siento muy emocionada por todo lo que va a pasar, para mí es un honor abrirle el concierto a una estrella de las letras como lo es Omar”, comenta Annakarina.

La también compositora está viviendo un buen momento en su carrera con sus más recientes estrenos: “Conmigo”, “Gané perdiendo”, “Medellín” y “777”, temas que formarán parte del set list de su show.

“Ese día el público podrá sentir la pura expresión de mi música en distintos géneros. Verán una Annakarina orgullosa de volver a su país con música nueva”, detalla.

Presentación en La Quinta Bar

Cada uno de sus temas lleva impregnado su ADN como artista, y esta presentación no será la excepción ya que es la punta de lanza para la que tendrá días después, específicamente el 7 de noviembre en La Quinta Bar.

“Vivo sin expectativas, pero estoy segura que va a ocurrir magia en ambos escenarios. Después de estas presentaciones, se vienen temas nuevos con colaboraciones de artistas venezolanos”, finaliza.

Las entradas para su presentación este próximo 7 de noviembre están a la venta en https://www.ticketplate.com/