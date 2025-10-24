Lele Pons publica fotos de su hija y recibe fuertes críticas en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La influencer y cantante venezolana, Lele Pons, publicó recientemente una encantadora serie de fotos para conmemorar los dos meses de vida de su pequeña bebé, Eloisa, fruto de su relación con el puertorriqueño Guaynaa.

Ambientada en pleno otoño y con aires de Halloween, la sesión incluyó calabazas, tonos anaranjados y un estilo en el que madre e hija aparecen vestidas a juego, pues, Lele llevaba un suéter naranja casual y su bebé un enterizo a rayas blanco y naranja, con suéter blanco y un sombrerito adorable.

La publicación en su Instagram, estaba cargada de ternura y calidez. Sin embargo, la famosa no se escapó del ataque de algunos internautas.

Lele Pons se convirtió en "carne de cañón"

El epicentro del disgusto público fue el hecho de que Lele decidió no mostrar el rostro completo de su bebé en las imágenes. Algunos usuarios comentaron que al ser una figura pública, era de esperarse que mostrara todo.

No obstante, otros salieron en defensa de la artista, señalando que la privacidad de un bebé debe respetarse.

“Otra que esconde la cara” y “Ni las Kardashian tapan la cara de sus bendiciones y esta que solo tiene una canción conocida lo hace”, son algunos de los comentarios.

“Es tu hija y tú decides si le muestras la cara o no, así q no prestes atención a esos comentarios”, “Yo no soy famosa y tampoco muestro la carita de ni niña en mis redes”, “Que ellos seas figura pública no necesariamente tienen q compartir a sus hijos”, defendieron otros.

Lele Pons respondió

Ante el revuelo ocasionado, la también cantante no se quedó callada y respondió que su perfil no pertenece a la niña, que ella aún está muy pequeña y la única prioridad de sus padres es protegerla de la exposición acelerada.

“Estoy tratando de protegerla de Internet. Esta es mi página, no la de ella. Tiene solo dos meses. ¿Cuál es la necesidad de mostrar su cara ahora mismo? Tomé muchas fotos, pero estas son las que quiero compartir. Es mi decisión, ¿o eso te afecta?”, aseveró la intérprete de “Se te nota”.