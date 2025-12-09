LVBP: Leones del Caracas llegan a la novena semana con este reto por resolver

Suscríbete a nuestros canales

De muchas ambivalencias e imprecisiones fueron los resultados para Leones del Caracas en las primeras ocho semanas del torneo 2025/2026; a partir de este miércoles, en duelo ante Navegantes del Magallanes en Valencia, llegarán como los mejores de la LVBP en:

promedio de bateo, .292

porcentaje de embasado, .372

slugging, .460

OPS, .832

dobles, 93

Una cantidad de ítems ofensivos que es positivo, por supuesto, pero al detallar que, por ejemplo, son 5tos en carreras remolcadas, se evidencia los problemas que han tenido con corredores en las almohadillas o posición anotadora. Sin olvidar que acumulan la 2da cifra más alta de ponches, 308.

Leones del Caracas con el karma de la inconsistencia

Eso por un lado, pero los contratiempos de los melenudos son más profundos y contemplan también el siempre importante rendimiento de los lanzadores, tanto abridor como de relevo.

Sus monticulistas de manera general marchan penúltimos en dos apartados de peso para esa faceta del juego:

5.59 en promedio de carreras limpias permitidas

1.58 de whip

Y pensar que la situación no es más grave por tener la más baja cifra de boletos concedidos, 147, pero de manera paralela ostentan el más alto average bateador en contra, .298.

A falta de 14 compromisos en su calendario, donde todos sus juegos de la octava semana son como visitantes, es del todo complejo que los brazos del Caracas reviertan del todo lo acontecido con la intención de escalar a los mejores puestos en los renglones donde están en negativo, el lapso de tiempo es bastante corto, pero definitivamente el enfoque debe apuntar en dar un giro trascendental a ese performance.

Será del todo necesario en el intento de mejorar la frecuencia ganadora. No les sirven resultados como los de la semana pasada, 3 ganados 3 perdidos.