LVBP: Tigres se reencontró con el triunfo a expensas de Tiburones

Durante un buen lapso del torneo 2025/2026, Tigres de Aragua tuvo posesión del 1er lugar en la tabla de posiciones, pero en los recientes días ese privilegio lo asumieron los Bravos de Margarita, que a la jornada de este domingo tenían 3 partidos de ventaja sobre los bengalíes que jugaron con Tiburones de La Guaira.

En su Estadio José Pérez Colmenares, los felinos sin perder tiempo construyeron rally de 5 en el mismo 1er inning, donde se sacó provecho también de las fallas defensivas del rival.

Lorenzo Cedrola comenzó con hit y se robó la tercera base cuando después de 1 out, David Rodríguez sacó boleto; José “Cafecito” Martínez remolcó sonando sencillo, igual Alberth Martínez, J.J. D'Orazio despachó inatrapable que llenó las bases y más adelante, Edgardo Fermín se embasó por error en fildeo de Gabriel Arias que permitió 2 anotaciones más. La batería incluso dio la vuelta y Cedrola trajo la quinta cuando dio indiscutible.

Tiburones de La Guaira vs Tigres de Aragua

De ese modo el abridor guairista, Zac Grotz, fue explotado y solo retiró 2 outs.

Pero la respuesta de Tiburones fue inmediata, con 2 en el siguiente tramo luego del jonrón de Arias con uno en circulación, asimismo, se logró marcar 1 consecutivamente en los siguientes 3 innings, donde los remolcadores fueron Miguel Hernández, Tomás Telis y Daniel Montano también por vuelabardas.

Aragua no se quedó atrás y también fabricó rayitas, 1 en la 2da y 3ra entradas, gracias a las impulsadas de David Rodríguez más Lorenzo con triple.

LVBP - Beisbol - Maracay

Para los felinos, fundamental fue el trabajo de su bullpen después de que el abridor, Nate Antone, recibiese 4 anotaciones, todas merecidas en 3.2 de trabajo. De los siete relevistas convocados por Oswaldo Guillén, solo Deolis Guerra permitió anotación alguna mientras que vs Jonathan Vargas, Andrés Sotillet, Carlos Guzmán y Christian Suárez los escualos se quedaron sin hit alguno.

Pizarra final: Tiburones 5, Tigres 7.

Ganó Sotillet (2-0, 0.00 en efectividad, 1.20 de wip), salvó Ronnie Williams (6, 0.87/1.11). Perdió Grotz (0-4, 5.08/1.29) que en su corto lapso quedó en 4 hits, 5 anotaciones, 2 merecidas, 2 boletos, ningún ponche.