Alicia Machado celebró su cumpleaños 49, con nuevo comienzo en España

49 años cumplió el sábado 6 de diciembre la Miss Universo, actriz y empresaria venezolana Alicia Machado. Una vuelva al solo con nuevos horizontes en la madre tierra España, junto a su hija Dinorah, y amigos cercanos.

En Instagram Alicia posteó video e imágenes de la íntima celebración que tuvo en la compañía de sus amigos Jorge Matamoros, Gisselle Reyes, Desideria D'Cara y por supuesto, su hija, su mayor apoyo y fuerza.

Un gran cumpleaños feliz

La Miss Universo 1996 y ganadora de la 1ra temporada de "La Casa de los famosos", se mostró muy emotiva cuando le cantaron cumpleaños, con dos bonitos pasteles.

"Estoy compartiendo momentos con mis amigos que me han hecho la bonita celebración. Son personas muy queridas y de años. Es una felicidad estar en Madrid", comentó en el vídeo.

Los amigos entonaron a todo pulmón el popular "Cumpleaños feliz", infaltable en cualquier celebración de un criollo dentro o fuera de Venezuela.

Estadía en España

La Machado como muchos la conocen, se encuentra desde hace semanas en España, en busca de expandir su carrera en nuevos proyectos.

Recordemos que hace muchos años en la madre tierra estuvo participando en el reality show "La granja de los famosos".

Además, este año fue madrina en el reality "Miss Universe Latina", en el que su candidata Yamilex Hernández, fue la gran ganadora, siendo luego top 30 en Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia.