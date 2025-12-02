¿Norkys Batista para "La Casa de los Famosos 6"? Esto se conoce

Suscríbete a nuestros canales

Para el 2026 Telemundo realizará el popular reality “La Casa de los Famosos”, un show en el que reconocidas estrellas viven en una lujosa mansión, sin acceso a las redes sociales y tecnología. Páginas han estado revelando posibles artistas que estarán en la competencia.

Una venezolana en el show

Uno de los nombres que suenan es el de la actriz, modelo y exreina de belleza, Norkys Batista, quien este año estuvo con Telemundo en el reality de cocina “Top Chef VIP”.

Aunque hasta el momento la planta ubicada en Miami, no ha revelado ningún nombre, una popular página de reality llamada “Series de Telemundo y más”, ha informado de la posible entrada de la venezolana al show, que tiene como premio $200,000.

“Suena fuerte que entrará en la nueva temporada de #LCDLF6 es Norkys Batista, quien nos puede dar mucho contenido y demostrarnos lo que es peleas”, escribió la página en un post, despertando muchos comentarios.

Recordemos que Batista es conocida por tener un carácter fuerte y ser muy directa a la hora de decir su opinión sobre algún tema. En el pasado la caraqueña sostuvo altercados con Angie Pérez y Carolina Tejera.

Otros criollos

TM Realitys lanzó en noviembre una lista de quiénes podrían estar en el programa, ganado en la primera temporada por Alicia Machado. Informan que Rodner Figueroa y Carolina Tejera, están siendo convocados para la producción.

Rodner había mencionado hace meses haber recibido la propuesta en varias ocasiones, pero las ha rechazado por asuntos personales.