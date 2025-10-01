Norkys Batista lanza indirecta en medio de polémica con Carolina Tejera

Suscríbete a nuestros canales

Hace días la actriz Carolina Tejera utilizó las redes sociales para lanzar de todo en contra de la actriz, animadora, modelo y exreina de belleza Norkys Batista. Tejera tildó sin filtros de “ordinaria e hipócrita” a la caraqueña, y rechazando que canales como Telemundo le den trabajo.

Carolina Furiosa

Ambas se vieron cara a cara en un evento en Miami, al cual Carolina prefirió retirarse antes de tener un altercado con la protagonista de la exitosa producción “Estrambótica Anastasia”.

“Ahorita en la alfombra roja me la conseguí, una persona que se la da de santurrona en las redes. Ella dice hasta groserías es muy ordinaria. Es una persona que hace poco tuvo un problema también en un restaurante, en un local con un cubano, porque esta parejita llegó ahí dándoselas de la última Coca-Cola”, comentó sin filtros.

Tras las declaraciones Batista recurrió a sus historias de Instagram para lanzar un fuerte mensaje, sin mencionar nombres, pero que muchos afirman es para la polémica Carolina.

Norkys habla de la Salud Mental

Desde la intimidad de su hogar y sin una gota de maquillaje, la artista expresó que la gente debería tomarse el tiempo de cuidar de su salud mental. Además, fue muy clara en afirmar que nadie le ha regalada nunca nada, ya que se considera una mujer que lucha y trabaja por lo que quiere.

“Ustedes saben que yo soy trabajadora y echada para adelante, y nadie me ha regalado nada. La salud mental se debe cuidar, mucha gente tostada por la vida suelta, mucha gente con estrés que le está consumiendo la vida. Hay que ocupar la mente en cosas productivas”, comentó.

Finalmente, recalcó que cuando las personas son exitosas no están pendiente de la vida ajena, ni de problemas y mucho menos chisme.