Lanzadores logran el día más dominante en la historia del pitcheo en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La primera jornada de la postemporada de 2025 en las Grandes Ligas nos dejó, sin duda alguna, una gran cantidad de momentos realmente memorables, con cuatro compromisos que brindaron emociones a granel, para recordarnos que no existe nada mejor que los playoffs de la Major League Baseball.

De los cuatro encuentros que se llevaron a cabo este martes 30 de septiembre, tres fueron auténticos duelos de pitcheo. A primera hora, los Tigres de Detroit derrotaron a los Guardianes de Cleveland por pizarra de 2-1, con una obra maestra de Tarik Skubal desde la lomita. Poco después, Chicago pegó primero ante San Diego, al derrotarlos 3-1.

El plato fuerte lo regalaron Yankees y Medias Rojas, en un duelo que terminó 3-1 para los patirrojos, con 11 ponches de su abridor, Garrett Crochet. De esta manera, los pitchers que vieron acción en esta jornada lograron una hazaña nunca antes vista en el beisbol de las Grandes Ligas, lo que le da más fuerza a la tesis de que vivimos un día espectacular para el beisbol.

Hazaña histórica del pitcheo

Sin duda alguna, al revisar los juegos que se realizaron este martes 30 de septiembre, podremos notar con claridad que el dominio fue de los lanzadores. De hecho, los pitchers que lanzaron en la primera jornada del comodín (abridores y relevistas) lograron 92 ponches en un total de 70 entradas de labor.

Esta cantidad de ponches dejó una tasa de 11.83 ponches por cada nueve episodios en la jornada de ayer, siendo esta la tasa más alta de abanicados registrada en un mismo día (con al menos cuatro juegos en disputa) en la era moderna, contando temporada regular y postemporada.

La cantidad de ponches se dividió de la siguiente manera:

Tigres vs Guardianes: 28 ponches

Padres vs Cachorros: 19 ponches

Medias Rojas vs Yankees: 21 ponches

Rojos vs Dodgers: 24 ponches