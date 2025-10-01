Película venezolana entra en la carrera de los Premios Oscar 2026

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo capítulo para el cine venezolano se escribe esta semana tras conocerse que, la película “Alí Primera” fue oficialmente seleccionada para representar a Venezuela en la carrera hacia los Premios Oscar 2026, en la categoría de Mejor largometraje internacional.

Así lo anunció el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien detalló que la decisión provino de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC), tras deliberar en un comité integrado por figuras del gremio cinematográfico.

Este anuncio despierta expectativas, pasiones y reflexiones en el mundo cultural venezolano: ¿será “Alí Primera” capaz de alzar vuelo y asomarse entre los nominados finales?

"Alí Primera" a un paso de los Premios Oscar 2026

“Alí Primera” es un largometraje biográfico que relata la vida del icónico cantautor venezolano, sus convicciones políticas, su lucha social y cómo su voz se convirtió en estandarte de las causas del pueblo.

La película dirigida por Daniel Yegres y producida por Humana Cine, apuesta a mostrar la entraña emocional de un artista que, en vida, fue mucho más que músico: fue símbolo de resistencia.

Según el comunicado de la ANAC, la selección se apoyó en un proceso plural, es decir, un comité con representantes de distintos gremios y personalidades del cine venezolano decidió otorgarle esta responsabilidad a “Alí Primera” por mayoría.

La película, que se estrenó en octubre de 2024, ya ha recorrido festivales y obtenido reconocimientos en el ámbito internacional. Este respaldo previo fortalece su hoja de ruta hacia la carrera por el Oscar.

La película se someterá a votación

Ser la carta venezolana es apenas el inicio del camino. Para transformarse en nominada, el filme criollo deberá pasar por dos rondas de votación impuestas por la Academia. En la primera etapa, las 15 películas con más votos serán preseleccionadas.

Luego, los miembros activos y vitalicios de la Academia visualizarán esas cintas y votarán por un máximo de cinco, generando la lista final de nominadas. La ceremonia oficial de los Oscar 2026, donde se anunciarán los ganadores, está prevista para el 15 de marzo de 2026.