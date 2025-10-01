Yankees de Nueva York desaprovechan esta increíble hazaña de Max Fried

Suscríbete a nuestros canales

Golpe durísimo el que recibieron los Yankees de Nueva York en su primer compromiso de la postemporada 2025. En un duelo épico de pitcheo ante los Medias Rojas de Boston, el equipo neoyorquino fue superado por pizarra de 3-1, gracias a imparables dorados de Masataka Yoshida y Alex Bregman sobre el final del desafío.

De esta manera, los dirigidos por Aaron Boone no solo se ponen por debajo en esta Serie de Comodín, sino que además desaprovecharon una salida espectacular de su abridor, Max Fried, quien estuvo sumamente dominante y efectivo desde el montículo, al hacer todo lo posible por regalarle el triunfo a sus compañeros.

El zurdo lanzó por espacio de 6.1 entradas en blanco, en las que permitió tan solo cuatro imparables y tres boletos, además de ponchar a seis rivales. Por si fuera poco, Fried logró realizar una hazaña que ningún lanzador de los Yankees lograba en postemporada desde hace más de 20 años, lo que demuestra que su ofensiva le falló.

Max Fried intratable

Y es que, en efecto, la salida de Max Fried ante los Medias Rojas de Boston fue realmente magnífica. El zurdo realizó 102 lanzamientos, de los cuales 63 fueron strikes, para dominar durante 6.1 entradas a la toletería patirroja. De esta manera, Fried se convirtió en el primer abridor con una salida de seis o más entradas en blanco en su debut en postemporada con los Yankees desde el año 2001.

En aquella lejana ocasión, fue el histórico Mike Mussina quien lo logró, al lanzarle siete entradas en blanco a los Atléticos de Oakland en la Serie Divisional de 2001. Aquel día, Mussina permitió solo cuatro inatrapables y un boleto, además de propinar cuatro ponches.

Sin duda, la salida de Max Fried fue espectacular, pero no fue suficiente para que los Yankees de Nueva York picaran adelante en esta corta serie de postemporada ante su eterno rival, por lo que ahora tendrán que remar a contracorriente si quieren mantener vivas sus esperanzas de ser campeones.