Álex Cora revela la clave del triunfo de Boston en palabras de Crochet

El pasado martes, en el primer duelo de la Serie por el Comodín de la Liga Americana, Medias Rojas de Boston se impuso 3-1 en su visita a Yankees de Nueva York.

Un descomunal duelo de pitcheo entre Garrett Crochet y Max Fried, capturó la esencia y añadió tensión a este reñido compromiso en el Yankee Stadium.

Sin embargo, el zurdo del conjunto de Massachussetts mantuvo el control sobre la ofensiva neoyorquina, en una impecable salida de 7.2 innings, permitiendo 1 carrera, 4 hits y ponchando a 11 rivales.

Confianza superlativa

Tras finalizar el encuentro, en la conferencia de prensa respectiva, el manager de la novena patirroja dejó claro quiénes se llevaron el mérito de esta vital victoria. Sobre todo, Álex Cora explicó detalladamente por qué decidió afrontar el octavo episodio con su abridor en la lomita.

''Creo que fue él (Crochet), estuvo lanzando a 97-98 MPH, el inning previo (séptimo) fue muy bueno, retiró a bateadores que le habían causado problemas antes rápidamente, así que no lo dudé'', señaló el mandamás de Red Sox.

Asimismo, el estratega aclaró que la idea de contar únicamente con Chapman para el relevo, surgió del propio Crochet. ''Nuestros directivos estaban en el bullpen ayer (lunes), mientras que él estaba en el DugOut conmigo y me dijo que mañana (martes) solo haría una llamada al bullpen y sería a Chappy (Aroldis Chapman'', confesó Cora.

Por su parte, el propio lanzador de 26 años reveló ante los medios posteriormente que su comentario solo fue producto del humor y la arrogancia: ''Solo estaba siendo arrogante, para ser honesto, no esperaba que ese fuera el caso. Pero cuando me envió al terreno de nuevo -en el octavo capítulo- estaba determinado de que así fuera'', comentó Crochet.

