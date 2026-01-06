Tatsuya Imai llega a Houston: "Estoy listo para luchar por un campeonato"

Suscríbete a nuestros canales

Con una sonrisa y un mensaje directo, Tatsuya Imai dejó claras sus intenciones desde su primer contacto con la prensa en Houston este lunes. El lanzador derecho japonés, antes de recurrir a un mensaje preparado en su teléfono, rompió el hielo en inglés: "¿Qué pasa, Houston? Soy Tatsuya Imai y estoy listo para luchar por un campeonato mundial. ¡Vamos, Houston!".

Su carisma y determinación marcaron el inicio de una nueva etapa para los Astros de Houston, quienes oficializaron su contratación por tres años y 54 millones de dólares.

Un refuerzo crítico para la rotación

La firma de Imai no es solo un movimiento mediático, sino una necesidad estratégica para el gerente general Dana Brown. Tras la salida al mercado de agentes libres del as dominicano Framber Valdez, cuya permanencia en el equipo parece poco probable, la rotación de los Astros urgía de un brazo de élite.

“Necesitábamos reforzar nuestra rotación”, explicó Brown durante la conferencia. “Sentimos que Tatsuya era la persona adecuada. Tiene un repertorio sólido, una mecánica de lanzamiento excelente y un talento que se trasladará con éxito a las Grandes Ligas”.

El dominio de Imai en la Liga del Pacífico

A sus 27 años, Imai aterriza en la MLB tras una temporada dominante con los Seibu Lions en Japón. Sus números el año pasado fueron impresionantes: un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92, logrando 178 ponches en apenas 163.2 entradas de labor.

Durante sus ocho temporadas en la exigente Liga del Pacífico, el tres veces All-Star acumuló un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 y un total de 907 ponches. Estas cifras respaldan su reputación como un lanzador capaz de generar swings fallidos y mantener el control de los juegos importantes.

Una nueva estrategia en el mercado asiático

El propietario de los Astros, Jim Crane, reveló que la llegada de Imai es solo el comienzo de un plan de expansión mucho más ambicioso. El equipo ha intensificado sus esfuerzos de "scouteo" en Asia, incorporando personal especializado en Tokio, Taiwán y Seúl.

“Hicimos un ajuste en nuestra estructura durante el verano”, comentó Crane. “Queremos identificar el talento desde su origen y facilitar la transición de los mejores jugadores del continente hacia Houston. Imai es una pieza clave de este nuevo enfoque”.

Mentalidad de campeón y química en el vestuario

El mánager Joe Espada destacó la mentalidad competitiva del japonés, señalando que en todas sus conversaciones previas, la palabra "campeón" ha sido una constante. “Me encanta su tenacidad. Se nota que es un competidor feroz y estoy emocionado de darle la pelota para verlo competir por nosotros”, afirmó el estratega.

Esa competitividad se equilibra con un lado humano y juguetón. Imai compartió una anécdota sobre su primer contacto con uno de sus nuevos compañeros: el cerrador estrella Josh Hader.

“Recibí un mensaje directo en Instagram de Hader dándome la bienvenida y ofreciéndome su ayuda para lo que necesitara”, relató Imai entre risas. “Sus mensajes eran rapidísimos, parecían ir a 160 kilómetros por hora (100 mph), así que definitivamente sentí la presión de responderle a la misma velocidad”.

El camino hacia el sueño americano

Imai confesó que la idea de jugar en Estados Unidos comenzó a gestarse hace cinco años, tras conocer al reconocido agente Scott Boras. “Ese fue el momento en que me dije: ‘si confío en mi esfuerzo, tengo una oportunidad real’”, explicó a través de un traductor.

Tras una temporada 2025 en la que las lesiones dejaron a los Astros fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, la llegada de Tatsuya Imai simboliza la esperanza de un regreso triunfal a la postemporada. Con su mezcla de talento, hambre de éxito y carisma, el japonés está listo para conquistar a la afición de Houston.