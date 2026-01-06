Estabilidad en el dugout: Kansas extiende contrato de su mánager Matt Quatraro

Suscríbete a nuestros canales

Los Kansas City Royals han decidido apostar por la continuidad de su proyecto deportivo. El club anunció este domingo que han llegado a un acuerdo con el mánager Matt Quatraro para una extensión de contrato por tres años, la cual entrará en vigor en la temporada 2027 e incluye una opción del equipo para el 2030.

Quatraro, quien se encontraba entrando al último año de su acuerdo original, recibe este voto de confianza por parte de la gerencia tras haber devuelto la competitividad a una franquicia que atravesaba un largo periodo de reconstrucción. Aunque los términos financieros no fueron revelados, el movimiento asegura la estabilidad del timonel al frente del joven núcleo de jugadores del equipo.

Un giro histórico para la franquicia

Desde que asumió el cargo antes de la temporada 2023, Quatraro, de 52 años, ha acumulado un récord de 224-262. Si bien la cifra total muestra un balance negativo, los números no cuentan la historia completa de la transformación que ha liderado en Kansas City.

Bajo su mando, los Royals protagonizaron uno de los regresos más impresionantes de la liga en 2024, pasando de una temporada de 106 derrotas a alcanzar la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS). Esa aparición en postemporada fue la primera para el club desde su histórica victoria en la Serie Mundial de 2015, rompiendo una sequía de casi una década.

Consolidación en la División Central

En la recién concluida temporada de 2025, los Royals terminaron con un registro de 82-80, ocupando el tercer lugar en la División Central de la Liga Americana. Aunque el equipo no logró igualar el éxito de octubre del año anterior, demostraron ser un contendiente serio y mantuvieron un récord ganador en una división que se ha vuelto sumamente competitiva.

La capacidad de Quatraro para gestionar un cuerpo de lanzadores joven y maximizar el talento de estrellas en ascenso, como el campocorto Bobby Witt Jr., ha sido clave para que el gerente general, J.J. Picollo, decidiera asegurar su permanencia antes de que comenzara a rondar la incertidumbre sobre su último año de contrato.

El futuro de los Royals

Con esta extensión, la directiva envía un mensaje claro tanto al vestuario como a la afición: creen en la visión de Quatraro para llevar a los Royals de vuelta a la cima de la Liga Americana. La estructura del contrato, que podría extenderse hasta el final de la década, permite que el cuerpo técnico trabaje con tranquilidad en el desarrollo de sus prospectos y en la búsqueda de piezas veteranas que complementen el roster actual.