Así fue la llegada del FC Barcelona para la Supercopa de España

El FC Barcelona ya se encuentra en tierras árabes para afrontar el primer gran reto del 2026: la Supercopa de España. El equipo dirigido por Hansi Flick aterrizó en Yeda con la mirada puesta en revalidar el título obtenido el año pasado y consolidar su dominio en el palmarés histórico de la competición. Tras un inicio de año impecable en LaLiga, el conjunto azulgrana llega como el máximo favorito para levantar el trofeo el próximo domingo.

La expedición culé, encabezada por figuras como Lamine Yamal y Robert Lewandowski, fue recibida con gran expectación en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. El equipo se desplazó de inmediato a su hotel de concentración para descansar antes de la sesión de entrenamiento oficial previa al duelo de semifinales el miércoles.

El camino hacia la final

El estreno del Barça en esta "Final Four" tendrá lugar este miércoles 7 de enero en el Alinma Stadium, dentro de la Ciudad Deportiva del Rey Abdalá. Su rival será el siempre aguerrido Athletic Club de Bilbao, equipo que llega a esta cita tras una sólida campaña que lo situó entre los mejores cuatro de España.

Hansi Flick ha dejado claro que no hay margen para el error. "Venimos a ganar, este grupo tiene hambre de títulos y la Supercopa es el escenario perfecto para demostrar nuestra ambición", declaró el técnico alemán antes de partir. El Barcelona, que ostenta 15 títulos de Supercopa en sus vitrinas, busca ampliar la distancia respecto a sus perseguidores y empezar el año natural con un golpe de autoridad sobre la mesa.

Un Clásico en el horizonte de Yeda

Aunque el foco está puesto en el partido ante los "leones", es inevitable mirar de reojo la otra semifinal. El jueves 8 de enero, el Real Madrid y el Atlético de Madrid protagonizarán un derbi madrileño de alto voltaje por el otro boleto a la gran final. La posibilidad de un Clásico en la final del domingo 11 de enero es el gran atractivo para los aficionados locales y globales, repitiendo la final de la edición anterior donde el Barça se coronó campeón.