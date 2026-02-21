Gabriel Soto gana batalla legal contra Laura Bozzo: Deberá pagar una indemnización

Suscríbete a nuestros canales

La justicia mexicana ha dictado una sentencia definitiva a favor de Gabriel Soto en su caso contra Laura Bozzo, tras más de cinco años de litigio y recursos legales.

De acuerdo a la resolución, la conductora peruana cometió daño moral en perjuicio del actor y su pareja, la actriz Irina Baeva, marcando un precedente importante en las demandas por difamación en el mundo del espectáculo.

El origen del conflicto con Laura Bozzo

La disputa legal se remonta a 2019, cuando Laura Bozzo realizó una serie de declaraciones públicas en televisión sobre la vida personal de Gabriel Soto e Irina Baeva, vinculándolos con la ruptura del actor con su exesposa, Geraldine Bazán.

Los actores de telenovelas argumentaron que dichas expresiones no solo eran difamatorias, sino que constituyeron un acto de acoso que afectó gravemente su reputación, estabilidad emocional y su imagen pública.

Luego de varios años de defensa, el Juzgado Séptimo de Distrito Civil de la Ciudad de México finalmente les ha dado la razón de forma inapelable.

Laura Bozzo debe pagarle a Gabriel Soto

El fallo judicial establece medidas económicas, un pago de la indemnización de aproximadamente 2.5 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a poco más de 145 mil dólares.

Dicho pago deberá dividirse en partes iguales, es decir un 50% para cada uno de los afectados. Las autoridades negaron el último recurso legal presentado por la defensa de Bozzo, por lo que ya no existen instancias para apelar.