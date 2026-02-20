Fernando Tatis Jr. avisa para Clásico Mundial 2026: "Le vamos a ganar a Japón"

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr. se estrenará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde tendrá el honor de defender la bandera de la República Dominicana, que pinta como uno de los grandes candidatos a quedarse con la corona en el torneo, que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

La selección de Japón regresará al escenario del certamen mundialista con claras intenciones de retener el cetro conseguido en 2023, tomando en cuenta que tienen a buena parte del núcleo que tocó la gloria en el mencionado año, incluyendo a Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto. El conjunto nipón vuelve como el equipo a vencer en el campeonato.

Sin embargo, Fernando Tatis Jr. no se deja intimidar por los nombres ni por el cartel del rival. Desde el campamento de los San Diego Padres, el dominicano fue claro ante los reporteros, al comentar que el combinado quisqueyano tiene argumentos suficientes para ganarle a los japoneses. Cabe destacar que, estas novenas podrían verse las caras en unos cuartos de final o instancias decisivas de la competición.

Fernando Tatis Jr. tiene en la mira a Japón

La superestrella de San Diego se prepara para debutar este año en el Clásico con la República Dominicana, una escuadra también cargada de talento. Tatis no pudo participar en la edición de 2023 debido a que cumplía una suspensión de 80 juegos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento, por lo que ahora afronta el torneo con una motivación adicional.