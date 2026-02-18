Copa del Rey de Baloncesto: ¿Quién es el máximo campeón del torneo?

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se define el campeón de la Copa del Rey en España, uno de los tres trofeos del baloncesto de la ACB para esta temporada 2025-2026. Y el camino hacia la final iniciará este jueves 19 de febrero con los Cuartos de Final de dicha competición y que tendrás en exclusiva para Venezuela en las pantallas de Meridiano Televisión y www.meridiano.net

Valencia ya está lista para recibir esta edición número 90 del torneo, en la cual Unicaja buscará alzarse como bicampeón y los locales (Valencia) conquistar su segundo título -de dos posibles hasta ahora- de la campaña.

¿Quiénes son los máximos campeones de la Copa del Rey?

Aunque el conjunto malagueño atraviesa un gran momento, el nivel de competitividad sigue siendo muy alto, sobre todo cuando se repasa el historial de campeones en los 3 años anteriores. Ningún equipo ha revalidado su título desde que lo hiciera el FC Barcelona en el 2021 y 2022.

El Real Madrid siguen siendo los favoritos históricamente para alzar este trofeo, no en vano dominan el palmarés con 29 consagraciones en la Copa del Rey. Muy de cerca, lo escolta el quinteto catalán con 27 coronas en este torneo.

El resto del palmarés, se distribuye de la siguiente forma:

*Club Joventut Badalona: 8 (último campeonato en 2008)

*Baskonia: 6 (último campeonato en 2009)

*Club Estudiantes: 3 (último campeonato en 2000)

*Unicaja Málaga: 3 (último campeonato en 2025)

*Club Baloncesto Zaragoza: 2 (último campeonato en 1990)

*Picadero Jockey Club: 2 (último campeonato en 1968)

*Laieta Basket Club: 2 (último campeonato en 1944)

*Rayo Club: 2 (último campeonato en 1936)

*5 equipos campeones en una sola ocasión: Valencia Basket (1998), Basquet Manresa (1996), RCD Español (1941), CB L'Hospitalet (1940), CB Atlético de Gracia (1935).