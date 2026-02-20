Muere Eric Dane a los 53 años, querido actor de "Greys Anatomy" y "Euphoria"

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado la revista People informó sobre la muerte de Eric Dane a los 53 años, querido actor de “Grey's Anatomy” y “Euphoria”.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", se lee en el escrito.

Hasta el momento se desconocen detalles de la causa de fallecimiento del actor de “Grey's Anatomy”, sin embargo, Dane sostuvo una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo alejó de la pantalla y el ojo público.

¿Quién es Eric Dane?

Eric Dane construyó una carrera sólida en televisión; sus inicios fueron en series como 'Saved by the bell', 'The Wonder Years', 'Roseanne and Married... with Children' y 'Gideon's Crossing.

Sin embargo, su salto a la fama fue gracias al personaje del Dr. Mark Sloan en 'Grey’s Anatomy', un proyecto con el cual se ganó el cariño del público y le abrió puertas en la televisión.

Tras su éxito en la serie, continuó demostrando su versatilidad con proyectos como 'The Last Ship', donde asumió un rol protagónico en un drama militar de acción.

‘Euphoria’ fue su última participación en una serie, con un personaje donde demostró su versatilidad actuando.