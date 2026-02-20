Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 20 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la semana 13 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La jornada de este viernes 20 de febrero, contará con 10 carreras, donde no se incluyó pruebas stakes. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, tapeta (1:20 p.m. VEN)

Lanum (5) baja de categoría y podría demostrar su calidad acá .

baja de categoría y podría demostrar su calidad acá Jeter (7) mejorará su debut y tiene una alta calificación .

mejorará su debut y tiene una alta calificación Holy Cow (10) es otra opción a considerar tras su sólida actuación la última vez.

Segunda carrera: 1.700m, grama (1:50 p.m. VEN)

Vacationer (1) su debut no lo consideren. Yunta efectiva en este recinto.

su debut no lo consideren. Yunta efectiva en este recinto. Unfair (5) debuta precedido de buenos aprontes, indescatable.

debuta precedido de buenos aprontes, indescatable. Win Street (4) podría consolidarse tras una actuación en su anterior.

Tercera carrera: 1.664m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

Amelia (2) anda enrachada y terminó muy bien en su carrera anterior y parece ser el rival a batir. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Cuarta carrera: 1.600m, arena (2:50 p.m. VEN)

She Grins (8) está en muy buena forma y parece estar bien.

está en muy buena forma y parece estar bien. O’Hearn (4) se mantiene en el grupo y en buenas condiciones.

se mantiene en el grupo y en buenas condiciones. Face of Shadows (8) es capaz de destacar en este cómodo grupo.

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:20 p.m. VEN)

Nate the Great (2) no consideren la última vez, podría aquí desquitarse.

no consideren la última vez, podría aquí desquitarse. I’m Due (9) mejorará sus más recientes. El lote le da chance .

mejorará sus más recientes. El lote le da chance Brigade Commander (5) está en muy buena forma y podría ser un rival.

Sexta carrera: 1.400m, arena (3:50 p.m. VEN)

Just a Philly (4) su jinete la conoce muy bien. Regresa a su lomo, decide.

su jinete la conoce muy bien. Regresa a su lomo, decide. Worth Considering (2) anda en racha ganadora, se mantiene en el tope.

anda en racha ganadora, se mantiene en el tope. Sunset Harbour (1) ganó en gran demostración y puede repetir.

Séptima carrera: 1.000m, tapeta (4:20 p.m. VEN)

Game Boss (1) el lote es muy parejo, su debut lo califica. Olviden la anterior .

el lote es muy parejo, su debut lo califica. Olviden la anterior Skedaddling Home (6) no consideren la última, podría representar la principal amenaza .

no consideren la última, podría representar la principal amenaza Win Runner (2) se mantiene en el lote y luce más puesto.

Octava carrera; 1.000m, grama (4:50 p.m. VEN)

Independenceavenue (5) parece estar bien como para hilvanar una racha ganadora .

parece estar bien como para hilvanar una racha ganadora Thankfully (1) ganó en gran demostración y podría seguir la racha.

ganó en gran demostración y podría seguir la racha. The Dove Rules (9) estuvo a punto de ganar la última vez y podría aquí desquitarse.

Novena carrera, 1.700m, tapeta (5:20 p.m. VEN)

Navy Cross (5) parece estar en una buena posición para repetir su más reciente.

parece estar en una buena posición para repetir su más reciente. Honesto (9) puede aprovechar su condición y repetir anterior.

puede aprovechar su condición y repetir anterior. Giftedbydesign (3) está muy cerca de alcanzar la victoria. Cuidado.

Décima carrera; 1.600m, grama (5:50 p.m. VEN)