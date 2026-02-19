Premio Lo Nuestro 2026: Tokischa llega sin pudor y con sus ‘lolas’ al aire

Suscríbete a nuestros canales

La cantante dominicana, Tokischa, se perfiló como una de las protagonistas de Premio Lo Nuestro 2026 gracia a su esperada actuación y su dominio en varias categorías.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención en la ceremonia. Y es que, la artista sorprendió a todos con su llegada a la alfombra magenta, luciendo un traje bien particular.

Debut de Tokischa en Premio Lo Nuestro 2026

Este año marca un momento especial en la carrera de Tokischa, pues, la artista hará su debut en el escenario de Premio Lo Nuestro interpretando su más reciente tema "Ridin", que será presentado por primera vez en televisión durante la gala.

Además, la dominicana llega a la ceremonia con cuatro nominaciones importantes que reflejan su versatilidad dentro del género urbano latino.

Compite por Mejor Combinación Femenina por su colaboración “De Maravisha” junto a Nathy Peluso, la categoría de Artista Femenina del Año - Urbano, Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por “Tokischa RMX” con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow, y Mejor Canción Dembow por “Celos” junto a Bulin 47.

Look explosivo en la alfombra magenta

La llegada de Tokischa a la alfombra magenta fue un momento que desató conversación y locura en redes sociales.

La artista dominicana optó por un traje blanco impactante, complementado con cabello corto y un costado descubierto que dejaba ver parte de su pecho con un diseño creativo que cubría el pezón.

Al ser consultada por su sentimiento al estar en la gala, no se contuvo expresó: “Estoy muy emocionada, ella también está emocionada”, dijo señalando su busto ante las cámaras, generando risas y viralización al instante entre los presentes y en plataformas digitales.