Candidato a la presidencia de Barcelona promete a Harry Kane si gana la elección

Paso a paso se va calentando la lucha por ganarse el puesto en la presidencia del FC Barcelona y los distintos precandidatos ya están iniciando los preparativos para intentar ganarse el favor de los votantes.

Lo más curioso es que en esta etapa, siempre tan peculiar, es habitual que distintos nombres de figuras del fútbol aparezcan en los telediarios. Ejemplo de esto, es el propio Xavi Vilajoana, que aspira a ser el mandamás del club y ya puso en el foco nada más y nada menos que a Harry Kane, la estrella del Bayern Múnich.

El precandidato está en las horas previas a la presentación de su proyecto deportivo, acto programado para este viernes en su sede electoral, ubicada en la Avenida Diagonal de Barcelona, muy cerca del Spotify Camp Nou.

Ahora bien, lo peculiar es que en medio de todo, Vilajoana ya quiso poner fuego en la disputa y ya insinuó que la leyenda inglesa podría ser jugador de la entidad azulgrana si él obtiene la victoria electoral.

Barcelona ya lo tuvo en agenda

El precandidato aclaró en su mensaje que para él la base debe estar en la cantera culé, aunque reconoció que la institución debe mirar a jugadores contrastados como el ariete hoy en Múnich.

"La Masia siempre ha sido mi prioridad. Siempre digo que lo primero que debemos hacer es dotar a nuestra cantera de los recursos necesarios y darle la primera oportunidad, hacer la prueba del algodón. Solo cuando no tengamos el talento en casa, el Barça debe ser capaz de salir al mercado y atraer el mejor talento. Como Harry Kane: un jugador asociativo, con talento y goleador. Estamos trabajando en ello", dijo.

Los rumores con Harry Kane no son nuevos. De hecho, ya sonó en el pasado dentro de la lista que tienen los culés para sustituir a Robert Lewandowski, que todo apunta dejará el equipo a final de temporada.

Asimismo, más allá de la promesa de Xavi Vilajoana, el gran contrincante para él -incluso el de todos los demás precandidatos- es sin duda Joan Laporta, el que hasta hace días fuera el presidente de Barcelona y dejara el cargo para presentarse a su reelección. Además, de ser para muchos el mejor mandatario en la historia de la institución.