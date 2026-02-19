La Vinotinto femenina cae con Paraguay y así quedan sus opciones para el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina Sub-20 no tuvo su mejor jornada este jueves 19 de febrero, tras caer en el césped del Estadio Carfem ante su similar de Paraguay, en lo que venía a ser la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano.

Las dirigidas por Ángel Hualde no pudieron sacar alegrías en este encuentro y cayeron con marcador de 0-2 ante las paraguayas, a las que había derrotado por el mismo marcador en la fase inicial del torneo.

Las criollas venían con un buen estado de ánimo, después de lo que fue el vibrante empate con Argentina (2-2), contra quien se rescató un punto luego de ir parcialmente abajo por dos tantos.

¿Cómo quedó la Vinotinto en el hexagonal?

Con este revés las venezolanas se ubican ahora mismo en el fondo de la tabla, mientras que Brasil lidera todo el pelotón junto a Ecuador con tres puntos, aunque esta última aún no ha jugado su segundo partido en esta instancia, por lo que podrían ser líderes.

A su vez, a las criollas les conviene que que las colombianas no sumen en el duelo contra las brasileras, para no quedar posicionadas al fondo de la tabla, dado que las cafeteras antes de la jornada no registran ningún punto.

El combinado nacional volverá a la acción en el torneo para la tercera jornada el próximo domingo 22 de febrero, cuando les toque medirse ante su similar de Ecuador.

Hay que recordar que la Vinotinto aún mantiene sus opciones de meterse en el mundial de la categoría, al que clasifican los primeros cuatro equipos en la tabla de posiciones del hexagonal final.