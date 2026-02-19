MLB: Andruw Monasterio impresiona a Boston y gana elogios de Alex Cora

Suscríbete a nuestros canales

La versión 2026 de los Medias Rojas de Boston será una con bastante presencia venezolana. El equipo patirrojo contará muy seguramente con hasta cinco toleteros venezolanos formando parte de manera constante del roster del equipo grande.

Willson Contreras, Carlos Narváez, Wilyer Abreu, Ranger Suárez y Andruw Monasterio, son los criollos que estarán a las órdenes de Alex Cora para esta zafra. Justamente el último mencionado, Andruw Monasterio, ha sido una muy grata sorpresa en lo que va de los entrenamientos primaverales, y empieza a ser visto como una posible pieza importante la organización.

Andruw Monasterio, la sorpresa de Boston

Y es que, en efecto, Alex Cora, manager de Medias Rojas de Boston, dio la sorpresa este jueves 19 de febrero, ya que al ser preguntado por algún jugador destacado de estos primeros días del Spring Training, mencionó a Andruw Monasterio, quien sin duda ha causado una grata impresión en sus primeros días como patirrojo.

"Monasterio, un gran atleta. Un tipo que, dentro de un cambio, sí, lo ves de lejos, parece que da igual. Pero luego lo ves aquí, y piensas: ¡Guao! Se puede mover, es versátil, puede batear a los zurdos, tiene mucha potencia", respondió el dirigente boricua.

Andruw Monasterio viene de su tercera campaña en las Grandes Ligas, en donde dejó promedios excelentes de .270/.319/.437/.755 con Milwaukee, con cuatro cuadrangulares y 16 carreras impulsadas en 68 compromisos disputados. Una pieza más que interesante que le dará profundidad a los Red Sox.