Antes de sellar debes leer esto: La yegua que toda Venezuela tiene de "robo" para el 5y6 de la R09

Este domingo 22 de febrero, el hipódromo La Rinconada será el epicentro de la verdadera pasión por el turf criollo.

La jornada número 09 no solo destaca por sus 11 competencias, sino por la disputa de una Condicional Especial para yeguas nacionales e importada de cuatro y más años que será previa a la jornada del 5y6 Nacional.

La atención del público apostador se concentra en la sexta del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, en un lote reservado para yeguas nacionales e importados cuatro y cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo). En dicha válida surge un nombre con fuerza propia: La castaña EmmyArantza.

La yegua que se estrena en la cuadra de Oscar Manuel González y es la defensora de los colores del Stud L.R, contará con la conducción del destacado jinete profesional Johan Aranguren.

Esta hija de Vacation, nacida y criada en el Haras San Remo, reaparece luego de 98 días sin correr y pese a que en su última cargó hacia afuera durante el trayecto fue capaz de cruzar al espejo en la sexta posición, a solo 14 cuerpos de la ganadora Brawuaisa.

Asimismo, en las últimas horas, EmmyArantza (número 4) se consolida como la yegua que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una enorme expectativa en los pasillos del óvalo de Coche.

La estrategia para esta primera válida es clara: Se espera que la cuatroañera desbanque a las principales favoritas y de concretar el objetivo, no solo obtendrá su primer triunfo de la campaña, sino que asegurará un buen dividendo para quienes busquen el éxito en el 5y6 dominical.