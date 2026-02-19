Juegos Olímpicos de Invierno

España gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1972

Por

Meridiano

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12:58 pm

Oriol Cardona conquista el oro olímpico y devuelve a España a lo más alto de unos Juegos de Invierno después de 54 años.

Oriol Cardona acaba de firmar una de esas gestas que redefinen una generación deportiva. El esquiador catalán se proclamó campeón olímpico con España, un título que no solo corona su trayectoria, sino que también rompe una sequía que parecía interminable. Han pasado 54 años desde la última vez que el país celebró un oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y la emoción que despertó su victoria recorrió cada rincón del deporte español.

Cardona llegó a la cita con la serenidad de quien conoce su oficio y la determinación de quien entiende el peso de la historia. Su actuación fue limpia, valiente y sostenida por una madurez competitiva que sorprendió incluso a quienes lo siguen de cerca. En la meta, cuando levantó los brazos, no solo celebraba un triunfo personal: abría una nueva página para el deporte nacional.

España gana oro en Milano-Cortina con Oriol Cardona

El impacto de este oro va más allá de la estadística. Para España, tradicionalmente alejada del protagonismo en los Juegos de Invierno, el logro de Cardona representa un impulso simbólico y deportivo. Es un recordatorio de que el talento existe, de que los proyectos a largo plazo pueden dar frutos y de que las nuevas generaciones tienen referentes reales en disciplinas históricamente minoritarias.

La reacción fue inmediata: clubes, federaciones y aficionados coincidieron en que este triunfo puede marcar un antes y un después. Cardona, con su estilo cercano y su ética de trabajo, se ha convertido en un rostro capaz de inspirar a jóvenes que quizá nunca habían imaginado un camino en la nieve.

