Históricamente en los Juegos Olímpicos Estados Unidos y China se han posicionado como los principales ganadores en los últimas citas, sin embargo, en el invierno vemos como Noriega está demostrando su poderío en su máximo expresión en el magno evento, que se celebra en Milán-Cortina.

Noruega, un país con la misma población que Singapur (5.5 millones), ha logrado resultados sorprendentes en los Juegos Olímpicos de Invierno, superando a las mencionadas potencias, teniendo como clave del éxito un enfoque completamente diferente al de otras naciones. En ese territorio europeo, por ley, está prohibido publicar tablas de posiciones o rankings antes de los 13 años, lo que evita la presión temprana y permite que los niños disfruten del deporte sin el peso de la competencia constante.

Este enfoque contraintuitivo pone énfasis en la "Alegría del Deporte" y no en la búsqueda del "próximo campeón", lo que da lugar a una participación masiva. En lugar de seleccionar a los talentos desde una edad temprana, el país se enfoca en retener a la mayor cantidad de niños posible, lo que se refleja en el impresionante 93% de los niños que practican deporte organizado.

La fórmula del éxito de Noriega en Invierno

Mientras otros países queman a sus talentos a los 10 años buscando al "próximo campeón", Noruega prioriza la "Alegría del Deporte".

El enfoque en el deporte se centra en retener, no en seleccionar a los niños desde temprana edad, lo que ha resultado en una participación masiva. Gracias a este modelo, el 93% de los niños noruegos se involucra en algún tipo de deporte organizado, lo que crea una base de la pirámide deportiva realmente gigantesca.

Cuando llegan a la élite, se activa el "Olympiatoppen".

Un sistema centralizado de conocimiento donde los avances científicos y técnicos son compartidos entre distintas disciplinas. Este enfoque permite que un avance aerodinámico en el salto de esquí, por ejemplo, se aplique de inmediato al biatlón, maximizando la eficiencia y el rendimiento en múltiples áreas.

Y cero divismo. La cultura del "Dugnad" (trabajo voluntario) es sagrada.

Este concepto de trabajo voluntario es sagrado en el país y se refleja en la manera en que los campeones olímpicos mantienen una actitud sencilla y accesible. Los atletas, incluso aquellos que ganan medallas de oro, cargan sus propios equipos y participan activamente en la comunidad deportiva.