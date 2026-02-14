Lucas Pinheiro: Primer oro de Brasil en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lucas Pinheiro hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El esquiador conquistó la primera medalla de oro para Brasil en su historia de la competición. Por otra parte, también es la primera medalla para Latinoamérica en esta edición de los Juegos de Invierno.

El brasileño superó la prueba de eslalon gigante con un tiempo total de 2.25m, superando a los favoritos europeos. Esta victoria marca un hito sin precedentes para el deporte invernal. La delegación brasileña celebró con euforia este triunfo que posiciona a la región en el medallero global.

El desempeño de Lucas Pinheiro en la pista fue impecable, demostrando una técnica superior durante ambas mangas de la competencia. El campeón olímpico se convierte así en un referente absoluto para las próximas generaciones de Brasil y Latinoamérica.

El éxito de Pinheiro en el eslalon gigante rompe barreras históricas para los atletas sudamericanos en estas disciplinas. Las felicitaciones no tardaron en llegar desde todo el continente, resaltando el esfuerzo del joven deportista. Ahora, el equipo brasileño busca mantener este impulso en el futuro.

¿Quién es Lucas Pinheiro la primera medalla de oro para Brasil en Juegos Olímpicos de Invierno?

Lucas Pinheiro Braathen nació en Oslo en el año 2000, fruto de la unión entre un noruego y una brasileña. Durante su infancia, el joven atleta dividió su vida entre Noruega y São Paulo, adoptando ambas culturas con naturalidad. Esta dualidad marcó su formación profesional.

Aunque descubrió el esquí alpino a los nueve años, su ascenso fue meteórico dentro de la potencia noruega. Se especializó en eslalon y eslalon gigante, logrando su primer oro en la Copa del Mundo a los 20 años. Su técnica depurada lo convirtió rápidamente en una estrella.

Tras un retiro temporal por desacuerdos federativos, Lucas decidió representar a Brasil en la nieve. Su debut bajo la bandera brasileña en la temporada 2024/2025 culminó en este hito histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora es referente del esquí en Sudamérica.