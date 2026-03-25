A reina de belleza se le caen los dientes en plena presentación

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El Miss Grand Tailandia está a la vuelta de la esquina y como parte de las actividades previas se llevó a cabo una gala preliminar donde una candidata pasó un mal momento sobre el escenario.

Como ha sido tradición desde su creación, el certamen de belleza internacional se ha caracterizado por sus escandalosas presentaciones, un show inigualable y una destacada producción que en esta edición no ha sido la excepción.

¡Oosp, quedó sin carillas!

Durante la presentación al jurado calificador, Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Than, sufrió un pequeño percance que quedó grabado en cámara y ocasionó la burla en los usuarios en rede sociales.

A la reina de belleza se le cayó las carillas mientras pronunciaba su saludo, aunque intentó ocultar el momento todo quedó registrado en la transmisión de YouTube, donde se podía ver en vivo.

Las burlas en redes sociales

Usuarios en redes sociales no personaron a la modelo y desencadenaron una ola de comentarios en modo de burlas y críticas por el mal uso de la prótesis.

“Que malo vale… esas carillas quedaron mal ajustadas”, “Jajaja cosas que pasan solo en el Miss Grand”, “La dentadura era parte del show”, fueron algunas de las opiniones.

¿Cuándo es el Miss Grand Tailandia?

Será el 28 de marzo, cuando el mundo conozca a la nueva representante del país asiático rumbo al Miss Grand Internacional 2026, uno de los concursos más esperados cada año.