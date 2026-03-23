Exreina de belleza adquiere importante franquicia de Miss Universo

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La Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig es la nueva directora nacional de Miss Universe Dinamarca, así se anunció en redes sociales a través de un comunicado.

A sus 22 años asume el compromiso de llevar la franquicia de su país, después de consagrarse como la primera danesa en coronarse como Miss Universo, su triunfo fue significativo para abrir las puertas a los concursos en el país europeo.

Victoria Kjær Theilvig adquiere el Miss Universo Dinamarca

La Organización destacó el valor que tendrá la exreina estando al frente del certamen nacional. Su llegada como directora aporta una nueva visión centrada en el empoderamiento, la inclusión y el desarrollo integral de las participantes.

“Victoria encarna todo lo que una verdadera reina representa: gracia, bondad, humildad y belleza con un propósito. Su viaje continúa inspirando, y estamos orgullosos de tenerla liderando este nuevo capítulo”, destacaron.

Asimismo, resaltaron que, la plataforma no es solo para celebrar la belleza física, sino también para promueva la inteligencia, la individualidad y el impacto social.

Reacciones positivas

Varias personalidades y exreinas de belleza celebraron este nuevo anuncio. La Miss Universo 1996, Alicia Machado aplaudió la noticia; a ella se le unió Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

La presentadora de “El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan y el reconocido creador de contenido Salvita se sumaron a la ola de comentarios positivos.