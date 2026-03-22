Miss Venezuela 2025 presume los resultados de su operación de busto

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El camino de la Miss Venezuela 2025 Clara Vegas para Miss Universo, está repleto de cambios y mucha evolución física. La guapa rubia se sometió hace semanas a una intervención de aumento de senos, cuyos resultados son increíbles.

Clara luego de la operación

La modelo y actriz ha estado posteado en Instagram imágenes de sus eventos, destacando por como ahora luce su busto más firme.

Clara había afirmado hace varias semanas que la operación de senos, la tenía muy feliz, ya que era algo que tenía planeado desde hace años.

La joven se fue a la playa en la compañía de su familia, mostrándose en traje de baño con más seguridad y confianza, por los cambios obtenidos como embajadora de la belleza nacional.

En otras fotografías lució radiante con un traje en color blanco y detalles en dorado, posando con mucha confianza.

Críticas y preparación

En los últimos días la joven ha sido blanco de críticas, por la manera en cómo reaccionó a la opinión de una locutora.

La asesora de oratoria expresó que Vegas necesitaba más diccionarios, más sinónimos y más preparación, para poder hablar con fluidez frente a las cámaras.

La criolla no recibió muy bien la crítica, lanzando un mensaje con una fuerte palabra, que le valió el rechazó del público.