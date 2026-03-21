Marie Claire Harp sorprenden a sus seguidores con cambio de imagen

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Marie Claire Harp se ha convertido en uno de los rostros venezolanos más conocidos en México. Con talento, belleza y profesionalismo, la exreina de belleza ha logrado presentar diversos programas como “La Casa de los famosos México”, junto a Wendy Guevara.

En 2026 lleno de cambios

La modelo y Miss Falcón 2013, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación del país azteca, hablando de cambios en su vida y de una intervención que le realizaron para mejorar su nariz.

Con la cercanía que siempre la ha caracteriza, la criolla destacó que el 2026 representa un año de evolución en su vida, decidiendo pintarse el cabello y arreglar su nariz, algo que estaba planeando desde mucho tiempo.

Destacó lo que más anhelaba era poder modificar su nariz, ya que no se sentía para nada cómoda con la que tenía, en especial en la parte de la punta.

“Me operé la nariz, me la arreglé, por fin lo que yo pedía. Necesitaba tiempo para hacerlo. Estoy mucho más cómoda, puedo respirar mucho mejor y siento que se ve mejor. Estoy muy feliz con estos pequeños cambios”, dijo al programa de entretenimiento Hoy.

Harp fue muy clara en mencionar que su antigua nariz era un desastre, por tener el cartílago totalmente suprimido que le causaba molestia.

Marie Claire viviendo a plenitud

Aseveró que ahora se encuentra en una etapa de su vida en la que desea arreglar pequeños cambios que considera jamás debía haberse sometido, solo por escuchar a terceras personas.

“Me siento muy bien y respiro, es lo más importante”, comentó, recibiendo múltiples halagos por como luce su rostro y su cabello con los significativos cambios.

Desde que Marie Claire participó en “La casa de los famosos México”, un universo de oportunidades le han llegado en la televisión, no solo en el país azteca, sino también en Estados Unidos, con Univisión.