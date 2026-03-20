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Marie Claire Harp transformó su imagen con un retoque estético: Así quedó

La presentadora se sometió a una cirugía estética y renovó por completo su look después de mucho tiempo

Por

Kleimar Reina
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:35 pm
Marie Claire Harp transformó su imagen con un retoque estético: Así quedó
Marie Claire Harp / Cortesía
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La presentadora venezolana Marie Claire Harp se sometió a una cirugía estética de nariz luego de una mala praxis en el pasado. Además, hizo un cambio de look con cual se siente cómoda.

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Durante un encuentro con el programa Hoy, la exparticipante de La Casa de los Famosos mostró su radiante cambio de imagen como parte de una nueva etapa personal.

Marie Claire Harp pasa por quirófano

Más allá de ser un retoque estético por mejorar su apariencia, Marie Claire Harp confesó que por mucho tiempo le costó respirar. Ahora, su calidad de vida ha mejorado considerablemente; agregó haber tenido en mente operarse, pero el tiempo era su mayor enemigo.

“Que me operé la nariz, me la arreglé. Por fin lo que yo que lo que yo decía, Dios mío, por favor, dame el tiempo para hacerlo. Estoy más cómoda, obviamente mucho más cómoda porque puedo respirar mejor”, comentó con el programa de espectáculo.

Destacó que los pequeños cambios son significativos para ella en ámbitos como el físico, personal y espiritual. La conductora todavía se encuentra en un proceso de recuperación, pues su nariz se mantiene inflamada.

Un cambio de imagen

La exreina de belleza venezolana trasformó su imagen con un look innovador, dejando atrás su característico rubio y apostando por una tonalidad rojiza.

“Iniciamos año, este, pasamos por muchas cositas y yo quería como un cambio”, expresó.

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