Salma Hayek conmueve tras rescatar a una perrita embarazada en Veracruz

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La actriz mexicana Salma Hayek vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no por un proyecto cinematográfico, sino por un gesto que ha tocado el corazón de miles.

Durante su estancia en Veracruz, la estrella decidió intervenir para salvar la vida de una perrita callejera en estado de gestación, demostrando una vez más su profundo amor por los animales.

El inesperado encuentro de Salma Hayek

Mientras se encontraba en el estado de Veracruz, la actriz se topó con una perrita en condiciones vulnerables. El animal, visiblemente embarazado y en situación de abandono, llamó su atención de inmediato.

Lejos de ignorar la escena, Hayek decidió actuar. El rescate no solo implicó ponerla a salvo, sino también brindarle cuidados adecuados para asegurar que pudiera tener a sus cachorros en condiciones dignas.

Un final esperanzador

Tras ser auxiliada, la perrita que fue bautizada como Chachalacas, logró dar a luz a diez cachorros, todos en buen estado de salud. El desenlace ha sido celebrado en redes sociales, donde usuarios han destacado la acción de la actriz al ayudar a animales en situación de calle.

El caso también abrió la puerta a iniciativas de adopción, ya que los pequeños perritos buscan ahora un hogar responsable donde puedan crecer y desarrollarse.

Este acto no es aislado en la vida de Salma Hayek. A lo largo de los años, la actriz ha mostrado un compromiso constante con el bienestar animal, incluyendo el rescate de perros en distintas partes del mundo.