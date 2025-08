Marie Claire Harp se solidariza con Wendy Guevara por filtración de video íntimo

Suscríbete a nuestros canales

La imagen de Wendy Guevara se ha visto afectada luego de filtrarse un video íntimo en redes sociales, y aunque la personalidad de televisión ya se pronunció al respecto, su amiga y compañera Marie Claire Harp se solidarizó con ella.

Muchos han difundido de manera maliciosa las imágenes de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que fue presionada a romper el silencio ante los medios de comunicación.

Lejos de sentirse afligida por la situación, declaró que “todo el mundo lo hace, solo que a muy pocas le violan la privacidad”. Guevara, plantó cara y se mostró serena sin ningún tipo de vergüenza a pesar de los comentarios en su contra.

Cabe acotar que el vídeo íntimo de Wendy Guevara se filtró luego que reportara el robo de su celular, y tras una serie de amenazas y posibles sobornos para no publicar el audiovisual, la influencer no accedió.

Solidaridad con Wendy Guevara

A través de una publicación, la presentadora venezolana, Marie Claire Harp dedicó un post como muestra de solidaridad y apoyo a la creadora de contenido, en donde pidió empatía a todos los usuarios en redes sociales.

“Siempre tendrás mi mano para ir juntas hasta donde tope !!!! Es momento de devolverte el favor de hacer felíz a todo un país, todos a darte mucho amor !!! Te amo con cada fibra de mi ser, y recuerda como dice aquel dicho ‘la vida es el 10 % de lo que me sucede y un 90 % cómo reacciono ante ello’ y tu, tienes un máster de cómo has reaccionado ante la vida desde que naciste”, destacó.

También, hizo un llamado a los internautas a no caer en malas intenciones de seguir contribuyendo a la difusión del material privado.

“Y para ustedes el público, no hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas. Mañana no sabes en qué posición nos puede poner el destino, y ese apoyo emocional que necesitamos ahora, lo podrás necesitar tú”, agregó.

De igual manera, seguidores fieles de la integrante de ‘Las Pérdidas’ han exigido respeto a la privacidad de la influencer.