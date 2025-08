¡WOW! Jinete panameño iguala esta importante marca que se implantó hace 23 años en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo el hipódromo Prairie Meadows, ubicado en Altoona, Iowa, se disputaron un total de 11 competencias en la cual el jinete internacional de Agua Fría Darién, Panamá, Elvin González, igualó al inmortal miembro del Hall of Fame en Prairie Meadows, Terry Thompson, como los únicos en ganar seis carreras en una jornada hípica.

Prairie Meadows: Elvin González nuevo héroe en Iowa

Elvin González, comenzó a labrar su marca en la quinta carrera del domingo con el ejemplar Allen’s Agenda, una dosñera presentada por Kevin Eikleberry por un reclamo de ganadoras y perdedoras por $30,000 con un registro de 59”4 para 1.000 metros. Luego sumó cinco consecutivas a partir de la séptima del programa.

Continuó con Golden Greek para el entrenador Bart Hone, en un claiming por $18,000 con registro de 69”4 para 1.200 metros. En la octava guio las riendas de Mr. Matic, un juvenil de dos años presentado por Kevin Eiknerry. En la siguiente condujo al parque de vencedores a Om Sassy, una madura presentada por Dan McFarlane.

En décima de la jornada le tocó guiar a Wildatlanticstorm, un macho maduro presentado Ray Ashford Jr., por un Allowance de $49.000, y la victoria para igualar el récord fue con Now We Go, para el entrenador Schuyler Condon.

Elvin González, nativo de Darien, Panamá, radicado en estados unidos desde 2013, igualó la marca de seis triunfos en una cartelera en el hipódromo de Prairie Meadows, que implantó el Hall of Fame en Prairie Meadows, Terry Thompson, hace 8.475 días, es decir, aproximadamente 23 años, dos meses y 14 días.

Terry Thompson, quien se retiro en 2021 colección 3.356 victorias con una producción para sus conexiones de $70,616,701. Coleccionó 176 victorias en pruebas stakes, entre las cuales 13 fueron de grado.

González, quien cumple campaña en este óvalo suma 55 lauros, que lo coloca segundo en el standing. En la temporada colecciona 98 victorias para un gran total de 1.196 en 13 años en Estados Unidos.