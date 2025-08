Modelo venezolano denuncia ataque de un productor y busca justicia

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de terror y golpes fue lo que vivió una modelo venezolana en Colombia, a manos de un productor estadounidense identificado como Jesse Allen. La protagonista de la dolorosa historia es Gabriela Marbella González, quien relató los momentos vividos en una desgarradora entrevista.

Historia de dolor

La joven de gran estampa y silueta, contó que llegó al vecino país con el sueño de conquistar las pasarelas. Sin embargo, jamás imagino que viviría momentos de violencia con el hombre, a quien acusó de golpearla en repetidas ocasiones.

La criolla comentó en la conversación que Jesse Allen la había amenazada con acabar con su vida, a lo que ella respondía suplicando que no le hiciera nada.

La joven de tan solo 23 años, comentó que el supuesto agresor le dijo en repetidas ocasiones que si contaba o denuncia los maltratos acabaría con su carrera en el modelaje.

“Fue extremadamente violento, le pedí suplicas que no me hiciera nada. Me golpeaba, pero era la única forma y que yo no saldría de ahí viva”, comentó en un trabajo especial realizado por un medio colombiano.

Detalles de la situación

A través de su perfil de Instagram, Gabriela ha compartido imágenes e información del caso que comenzó en el 2024. Afirma que en agosto del año mencionado realizó la denuncia ante las autoridades colombianas, con pruebas de todo lo que vivió.

Entre las pruebas existen imágenes de ella con golpes en el cuerpo, realizando fotografías con el sujeto y captures de mensajes, afirmando que el hombre quiere callarla a como de lugar.

González comparte mensajes de otras víctimas, quienes afirman que el hombre es según un violador y traficantes de niños, por lo que busca que la justicia de con su paradero lo más pronto posible.

En el 2024 se supo que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), estaba en busca del productor y fotógrafo, quien según estaba en Panamá.