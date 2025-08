MLB: Juan Soto perdió el swing en su mes dorado, afectando a Mets

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto llegó a Mets de Nueva York con la expectativa de liderazgo en Grandes Ligas. Sin embargo, julio expuso su peor versión histórica, mostrando números por debajo de su producción normal. Una caída de rendimiento que impactó al equipo en su carrera por un lugar en octubre.

Soto a lo largo del mes de julio registró: 23 juegos, 81 turnos, 14 anotadas, 17 hits, 2 dobles, 5 jonrones, 15 impulsadas, 6 bases robadas, 16 boletos, 28 ponches, .210 promedio, .340 OBP, .420 SLG, .760 OPS. Con esos datos, registró sus peores números en julio de por vida.

El Bajón de la estrella dominicano en julio se notó a nivel individual, pero también descompensó en engranaje ofensivo de Mets. Al caer su OPS a menos de .800 en momentos claves; el equipo se quedó sin líder y terminó con derrotas en series clave para la temporada.

¿Cómo afectó el rendimiento de Juan Soto en julio a Mets de Nueva York?

Juan Soto no vivió su mejor julio y eso afectó directamente a Mets de Nueva York. Está claro que hay estadísticas que no cambiarán, como su dominio a nivel de boletos, logra llegar a la base, pero no impulsa carreras. En ese contexto, es donde más falló sobretodo en series clave.

La marca de 14-10 y una diferencia de carreras de 105-101 durante julio reflejan competitividad. Sin embargo, el equipo no tuvo el ritmo habitual en sus encuentros, con un Soto perdido con el bate, Mets lo sintió y sus compañeros se contagiaron de ese mal ritmo.

¿Qué puede esperar Mets de Juan Soto en agosto?

El mes de agosto no suele ser el más productivo de Juan Soto en su carrera en Grandes Ligas. Sin embargo, tras un julio tan pobre a nivel ofensivo, cualquier repunte será importante para el equipo. El dominicano tiene lo necesario para dar un giro al momento de los Mets.

Números de Soto en agosto:

- 183 juegos, 652 turnos, 139 anotadas, 178 hits, 32 dobles, 3 triples, 47 jonrones, 117 impulsadas, 8 bases robadas, 147 boletos, 134 ponches, .273 promedio, .409 OBP, .548 SLG, .957 OPS