Aquí está lo que necesitas saber sobre la carrera que sepulta a los grandes favoritos en Saratoga

Este sábado se corre otra edición del Fourstardave (G1) con una bolsa a repartir de $750.000 y que otorga una plaza para la Breeders' Cup Mile. La misma atrajo a 10 participantes para la milla en césped. Encabezando la lista está Johannes, de Tim Yakteen, quien se quedó a 3/4 de cuerpo de la Breeders' Cup Mile del año pasado, lo que también podría haberle costado el Premio Eclipse para caballos machos de césped.

Saratoga Race Course: Johannes buscará tumbar la mala racha de favoritos

La carrera honra al "Sultán de Saratoga", Fourstardave. Durante ocho años consecutivos, este castrado de gran potencia veraneó en Saratoga, ganando al menos una carrera en el Spa cada año. Johannes este año buscará emular a los mejores corredores de millas en césped, entre ellos a Lure, Da Hoss y Wise Dan.

Johannes, a pesar que muestra un historial selecto de ocho victorias en 13 presentaciones, victorias han sido en sus diez últimas carreras. Este hijo de Nyquist, no corre desde su victoria en el San Gabriel S, en diciembre en Santa Anita. Sin embargo, es un favorito vulnerable con varios factores que superar.

El principal es el descanso, ya que todos los demás participantes están en forma para competir. En segundo lugar, Johannes solo ha ganado en Santa Anita. En tercer lugar, el propio Yakteen tiene un mal historial fuera de California. Por lo tanto, me opondré a Johannes como una apuesta ganadora.

Este patrón hace pensar que podría ser un fallo para este excepcional corredor, que tendrá que batir 15 años de historia de no favoritos ganadores. La última vez que el favorito estuvo en el círculo de ganadores fue en 2013, cuando el extraordinario Wise Dan ganó por segunda vez el Fourstardave, de manera consecutiva.

Desde entonces, los favoritos han quedado en segundo o tercer lugar en seis ocasiones, incluyendo los últimos tres años.

Saratoga Race Course; Un pronóstico arriesgado pero efectivo

Por consiguiente, partiendo de esta premisa, nos quedamos para el pronóstico final con el ejemplar Deterministic con la monta de Kendrick Carmouche para Miguel Clement, el propio Johannes y completamos la triada con Think Big con Luis Sáez para Michael Stidham.

La nómina del Fourstardave (G1) de $750.000, que será la octava carrera de la jornada en distancia de 1.600 metros en pista de grama, la completan Cugino, My Boy Prince, Win for the Money, Intellect, Spirit of St Louis, Lagynos y Neat.