ExMenudo destapa la homofobia que vivió en la banda

En una confesión sincera para el podcast “Cara a cara con Rodner Figueroa”, el exMenudo y cantante cubanoamericano, Daniel René, abrió su corazón sobre los momentos más oscuros de su vida.

Tras su paso por la icónica agrupación juvenil, el artista atravesó una etapa de adicción severa, con dos sobredosis que pusieron en riesgo su existencia. Durante una de ellas, su corazón se detuvo durante 90 segundos, un episodio que lo marcó profundamente.

Sus conflictos en Menudo

Aunque su etapa en Menudo (en la época de MDO) fue glamorosa, Daniel René admite que esos días quedaron atrás; el verdadero reto vino después.

“Mucho después de Menudo he pasado por una etapa de mi vida de muchas drogas, sobredosis dos veces, mi corazón me paró por 90 segundos”, relató con emoción. Años después, cuenta que aún lidia con las secuelas físicas y emocionales de esa crisis.

No obstante, después de 10 años el cubano logró reinventarse e inició su trabajo como conductor de televisión, entrevistando a artistas en la serie A Tiny Audience de HBO latino. Además, tuvo un ángel que le salvó la vida.

“Lo que me salvó la vida a mí no es plata, no es fama, no fue ni la música (…) Lo que me salvó la vida fue amor, amor de mi mejor amiga, amor de muy buenas personas a mi alrededor”, admitió.

La homofobia en la industria

Referente a su orientación sexual, el cantante narra que, nunca ocultó a sus compañeros sus verdaderos gustos, ya que, en ese entonces mantenía relaciones tanto con mujeres como con hombres.

“Ellos sabían, yo sabía también”, dijo. Según el ahora influencer, aunque no hubo una discriminación abierta dentro de la banda, los publicistas si mantenían un estricto control de imagen que le impedían ser quién era.

“En un momento en la música si tú eras gay, yo tuve muchos publicistas que me decían 'no camines así, el pelo no, mucho maquillaje', todo era control para mantener una imagen de poder vender. Hasta cierto punto yo entendía, hasta que tuve mi sobredosis”, apuntó.

En este sentido, entendió que estaba “mintiéndole al mundo, me estoy mintiendo a mí mismo. Y en el momento de casi morir dos veces, yo dije: ‘ya no tengo nada que perder’”.

Hoy en día, tiene una sólida relación sentimental con el diseñador Ryan Demere, a quien le abrió las puertas de su vida para vivir a plenitud. “Me importa tres pepinos lo que diga la gente, si pierdo la carrera entonces de verdad nunca la tuve”.