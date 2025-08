Gavi apunta al brazalete de capitán en el FC Barcelona. "No pierdo la esperanza" (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista andaluz del FC Barcelona, Gavi, ha sido uno de los protagonistas recientes en la actualidad del club tras unas declaraciones concedidas al medio catalán RAC1. En ellas, dejó clara su ambición de portar algún día el brazalete de capitán, un deseo que, según sus palabras, comparten todos los que sienten los colores blaugranas.

El brazalete del Barça, un símbolo que motiva a Gavi

En medio del debate sobre la continuidad de Marc-André ter Stegen como primer capitán, Gavi habló abiertamente sobre su experiencia llevando el brazalete en el reciente amistoso frente al Seoul. Para el joven jugador formado en La Masía, fue un momento muy especial.

"Fue un orgullo tremendo llevar la cinta. Me dio una motivación extra. Aunque sé que esta temporada será difícil porque hay que respetar los roles en el vestuario, no pierdo la esperanza de que algún día me toque liderar al equipo de forma oficial", comentó el internacional español.

Foto: Cortesía

El futuro de la capitanía en el FC Barcelona

Uno de los aspectos que sigue generando expectación en el entorno culé es cómo se definirá la lista de capitanes para la próxima temporada. Gavi se mostró convencido de que el método democrático seguirá vigente.

"Siempre se ha votado entre los jugadores. Supongo que volverá a ser así. Marc sigue siendo el primer capitán, y aunque ha pasado por una lesión complicada, merece respeto por todo lo que ha dado al club", apuntó.

Hansi Flick elogia el liderazgo natural de Gavi

El nuevo técnico azulgrana, Hansi Flick, no tardó en resaltar el impacto de Gavi en el terreno de juego tras el encuentro ante el Seoul. "Lo que mostró fue exactamente lo que quiero de un líder. Empujó al equipo, tomó responsabilidades... Ya lo hizo en el cierre de la pasada temporada", afirmó el entrenador alemán.

Aunque Gavi aún no tiene un rol oficial como capitán, su actitud y compromiso lo posicionan como un candidato natural para el futuro. Mientras tanto, el club sigue atento a la evolución de Ter Stegen y a la decisión final del vestuario sobre los representantes del equipo en la temporada que se avecina.