Actriz mexicana sobre Karol G: “La busco en mi mente y no la encuentro” (+Video)

La actriz mexicana, Laura Zapata, reconocida por interpretar a icónicas villanas en telenovelas, se convirtió en tendencia al admitir que no sabe quién es Karol G, una revelación que causó sorpresa en los medios de comunicación y público en general.

La declaración se dio luego de que la antioqueña dejara fuera de su video promocional a Zapata, en el marco del homenaje que Karol preparó para villanas de melodramas en su nuevo proyecto musical, como, por ejemplo, Ninel Conde.

¿No conoce a Karol G o solo la ignora?

Al ser abordada por la prensa, la hermana de Thalía aseguró que, al escuchar el nombre “Karol G” no la reconoce. “Tú me dices Karol G, yo digo: ¿Karol G, Karol G? La busco en mi mente y no la encuentro”, afirmó la azteca de 69 años.

Ante la insistencia de los reporteros sobre su desconocimiento, Laura respondió con buen humor que después de la entrevista se dedicaría a “stalkearla” en redes sociales para informarse sobre ella, aunque anticipó que sus palabras le provocarían críticas en las plataformas.

“Me van a criticar: ‘Laura Zapata dijo que no conocía a Karol G’”, dijo con una sonrisa irónica.

La polémica del video

La controversia surge luego de que la intérprete de “Tu Perfume”, para promocionar su nuevo álbum “Tropicoqueta”, reuniera en un video a varias actrices emblemáticas del melodrama mexicano como Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Anahí y Ninel Conde, entre otras.

Juntas, recrearon escenas clásicas de telenovelas en las que no incluyeron a Zapata motivo que alimentó la curiosidad sobre su desconocimiento de la artista colombiana.

En una entrevista para “El Gordo y la Flaca” en junio de 2025, la villana de telenovelas también habló del tema. “¿Las invitó? Ah, no sé si me invitó o no me invitó (…) Pues, no añoro invitaciones que no me hacen”.

En cuanto a la pregunta sobre la música de Karol G, su respuesta fue bastante evasiva y política: “Vamos a ver. Voy a stalkearlo”, contestó cuando la cuestionaron acerca de si era o no fan de la colombiana.