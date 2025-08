El actor que fue “marginado” en Hollywood por negarse a dar besos

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente confesión, el actor estadounidense, Neal McDonough, conocido por sus papeles en series como “Yellowstone” y “Band of Brothers”, contó que, su decisión de no besar a ninguna mujer en pantalla le costó literalmente “perderlo todo” en su paso por Hollywood.

McDonough, un devoto católico y fiel a sus valores familiares, explicó que, adoptó desde el inicio cláusulas contractuales que prohibían escenas románticas que no incluyeran a su esposa, Ruvé Robertson, siendo precisamente esta exigencia que lo llevó a ser reemplazado en “Scoundrels” apenas tres días después de iniciar.

Neal McDonough y su salida de Hollywood

En el podcast “Nothing Left Unsaid”, el actor de 59 años expresó: “Hollywood simplemente se volvió contra mí. Ya no me dejaron ser parte del programa”. Neal dejó claro que, lo hizo por respeto a su mujer, pero, no porque a ella le molestara.

“Siempre he añadido en mis contratos que no besaría a otra mujer en pantalla. Mi mujer no tenía ningún problema con ello. Era yo, la verdad, el que tenía un problema”, apuntó el artista.

Referente a su debacle, dijo: “Perdí todo lo que te puedas imaginar, no solo casas y cosas materiales, también tu identidad, tu ‘swagger’, quien eres”. Asimismo, reveló que, durante ese período cayó en problemas personales, incluyendo un inicio de alcoholismo.

Resurgió de las cenizas

A pesar de lo vivido en la industria cinematográfica, su carrera se reactivó gracias a la intervención del productor Graham Yost, quien lo fichó para “Justified”. Además, ha tenido presencia detrás de cámaras siendo el escritor, director y protagonista de la película “The Last Rodeo”.

Si eres de los que viste el filme sabrás que, Neal se dio un apasionado beso con una mujer, por lo que su versión te podría causar confesión, pero, la realidad es que aquella inolvidable escena la hizo junto a su esposa, quien hizo su debut en el cine para respetar esta cláusula personal.

La trayectoria de Neal

El nacido en Dorchester, Massachusetts, lleva más de tres décadas en el mundo del espectáculo y es conocido por su porte imponente y versatilidad para interpretar tanto héroes como villanos.

Tras formarse en la Universidad de Syracuse y la London Academy of Music and Dramatic Art, se dio a conocer en la miniserie “Bad of Brothers” como el teniente Buck Compton, consolidándose con papeles memorables en otras producciones de la talla de “Suits” y “Boomtown”.

También participó en películas de renombre como “Minority Report”, “Walking Tall” y asumió el rol de Dum Dum Dugan en “Captain America: The First Avenger” y en varias series del universo Marvel. Su aparición como Malcolm Beck en “Yellowstone” y su reciente participación en “Tulsa King” han revitalizado su perfil público.