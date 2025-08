Raphinha manda este fuerte mensaje a Nico Williams: "Aquí somos una familia"

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes declaraciones de Raphinha han agitado el ambiente en el FC Barcelona. El extremo brasileño abordó el tema de Nico Williams y su rechazo a fichar por el club, dejando una frase contundente que ha resonado en el entorno culé.

“Quien no quiera estar en el Barça o dude a la hora de elegir, mejor que no esté. Es importante tener calidad, pero para jugar en Barcelona tienes que sentir algo dentro de ti. Aquí somos una familia”.

Esta frase de Raphinha no es casual. Dentro de la directiva y el vestuario azulgrana, este sentimiento de pertenencia es un valor que se repite constantemente, especialmente después de la decisión de Nico Williams por renovar con el Athletic Club, a pesar de que, diversos medios catalanes, aseguraron tener el sí del jugador para vestirse de azulgrana.

Una herida en el barcelonismo...

El no fichaje del atacante español dejó una herida abierta en el corazón de los aficionados del Barcelona. La ilusión de ver a un tridente de ataque de ensueño, conformado por Nico, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, era palpable. Sin embargo, ahora con el fichaje de Marcus Rashford, buscarán dejar atrás toda esta situación.

No cabe dudas, que en el equipo culé, el "no" de un jugador que parecía encajar perfectamente ha generado decepción. Las palabras de Raphinha reflejan este sentir y en los próximos duelos de la nueva temporada, los partidos entre Barca vs Athletic Club tendrán una motivación extra en la previa.

De hecho, luego del anuncio oficial de su renovación, varios jugadores del Barcelona publicaron en sus redes sociales fotos con la camiseta del equipo, demostrando su amor por los colores de la institución culé.